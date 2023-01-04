2023年1月を迎え、今期も50本を超えるさまざまなジャンルの深夜アニメが新たに放送されます。中でも前評判がいいのはどの作品なのでしょうか？そこで今回は、「これは外せない！」と思う2023年1月スタートの深夜アニメはどの作品なのかについてアンケートを行い、ランキングにしてみました。3位東京リベンジャーズ 聖夜決戦編2位痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。21位？？？⇒全てのランキング結果を見たい