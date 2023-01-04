ストリートアカデミーはこのほど、「2023年にみんなが挑戦したい習い事」に関する調査の結果を発表した。調査期間は2022年11月23〜28日、調査対象はまなびのマーケット「ストアカ」ユーザー、有効回答は532人。○「英語」「動画編集」が人気 2023年に挑戦したい習い事ランキング【女性】ストアカ調べ2023年に挑戦したい習い事を女性に尋ねたところ、１位は同率で「料理」・「英語」(各16.9%)。以下、3位「ヨガ・ピラティス」(12.8%