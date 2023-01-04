各都道府県に存在する“ご当地言葉”。旅行に行くと「聞いたことがない」「意味が分からない」言葉に触れる機会もあると思います。あなたの地元や居住地には、どんな“ご当地言葉”がありますか。ソニー生命保険（東京都千代田区）が、「47都道府県別 生活意識調査」を実施。「自県の好きなご当地言葉」についての結果を発表しました。「んだ」「けった」「おやっとさぁ」調査は2022年10月、全国の20〜59歳の男女を対象に、イ