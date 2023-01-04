中学1年生の12歳ながら、日頃から弟や妹の面倒をよく見ているという息子さん。この日は、1歳の末弟さんの久々の夜泣きがあり、家事に追われていたお母さんより先に気づいて寝かしつけてくれたという。そんな父性溢れる次男さんの姿がSNS上で公開されると、「あやし方がプロ」「お兄ちゃんすごい」「素敵な兄弟愛」といったコメントが寄せられ、約150万回再生の反響があった。上は14歳、下は1歳、4男2女を育てるお母さんに、“年