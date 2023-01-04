ペレ氏の棺が置かれたスタジアムでの葬儀の前に列をなす人々/Wagner Meier/Getty Images （ＣＮＮ）サッカー界のレジェンド、ペレ（本名エドソン・アランテス・ド・ナシメント）さんの葬列が３日、ブラジル・サンパウロ州にあるサントスＦＣの本拠地スタジアムを出発し、多くの人が沿道から別れを惜しんだ。葬列は１００歳になるペレさんの母親セレステ・アランテスさんの家がある通りなどを経て墓地まで続いた。多くの市民が沿道