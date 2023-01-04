北朝鮮の李容浩（リヨンホ）元外相が昨年処刑された模様だと、同国の内情に詳しい複数の関係筋が読売新聞の取材に明らかにした。李氏の処刑と前後して、同国の外務省関係者４〜５人も相次ぎ処刑されたとの情報もある。北朝鮮当局は、国外勤務の外交官らが動揺して亡命に走らないよう、引き締めを強めているという。関係筋は李氏らの粛清時期について、「昨年夏から秋頃」としている。粛清理由は明らかではないが、李氏を含む複