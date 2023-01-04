東京・渋谷区の公式ウェブサイトが、国際ハッカー集団「アノニマス」にサイバー攻撃を受けたとみられ、4日午前6時現在も閲覧しづらくなっている。渋谷区の公式ウェブサイトは、3日から閲覧しづらくなっていて、区のツイッターによると、国際ハッカー集団「アノニマス」の妨害行為とみられるということで、「原因を調査し復旧に向けた対応を行っている」としている。一方、「アノニマス」を名乗るツイッターアカウントは、「渋谷区