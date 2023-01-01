◆プロレスリング・ノア「ＡＢＥＭＡｐｒｅｓｅｎｔｓＮＯＡＨ“ＴＨＥＮＥＷＹＥＡＲ”２０２３」（１日、日本武道館）観衆９５００＝超満員札止めプロレスリング・ノアは１日、日本武道館で「ＡＢＥＭＡｐｒｅｓｅｎｔｓＮＯＡＨ“ＴＨＥＮＥＷＹＥＡＲ”２０２３」を開催した。ダブルメインイベント２・スペシャルシングルマッチでグレート・ムタとＷＷＥスーパースターのＳＨＩＮＳＵＫＥＮＡＫＡＭＵＲ