¥«¥¿¡¼¥ë£×ÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Âç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½£Ä£Æ¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¢¥¦¥Ù¥¹¡Ê£³£¹¡á£Õ£Î£Á£Í¡Ë¤¬?À­²Ã³²?¤Ë¤è¤ê¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Á£Â£Ã¡×¤Ï¡Ö¥¢¥¦¥Ù¥¹¤¬¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥Ê¥¤¥È¥¯¥é¥Ö¤Ç¤ÎÀ­²Ã³²¹Ô°Ù¤Ë¤è¤êÁÊ¤¨¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¡£¥¢¥¦¥Ù¥¹¤ÏºòÇ¯£±£²·î£³£°Æü¡¢¥á¥­¥·¥³¤Ç¥Ê¥¤¥È¥¯¥é¥Ö¤òË¬¤ì¤Æ¹ëÍ·¡£¤½¤ÎºÝ¤ËÀÜ¤·¤¿½÷À­¤¬¡¢¥¢¥¦¥Ù¥¹¤Ë²¼Ãå¤ÎÃæ¤ËÌµÍý¤ä¤ê¼ê¤òÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ·Ù»¡¤Ë¹ðÈ¯¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ÏÈï³²ÆÏ¤ò¼õÍý¤·¤Æ¡ÖÀµ