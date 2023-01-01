２、３日に行われる第９９回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）で連覇を目指す青学大の原晋監督（５５）が１日、自身のツイッターを更新し、近況を報告した。大一番を前に「新年明けましておめでとうございます。今年も応援よろしくお願いします」と切り出した上で「箱根駅伝準備完了！」とつづった。自信の表れとも見受けられる投稿に、フォロワーからは「原監督の選手を鼓舞する声掛けが大好きです！！ピース大作戦成