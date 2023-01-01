第１０２回全国高校ラグビーは１日、大阪・東大阪市の花園ラグビー場で３回戦８試合を行い、前回準優勝の国学院栃木（栃木）が２連覇を狙う東海大大阪仰星（大阪第３）に７−２２で逆転負けするなど、東日本勢５校が全て敗れた。準々決勝に東日本勢が進めなかったのは、新制高校大会となった１９４８年度以降初めて。それ以前の旧制中学大会時代は、東日本勢が出場しなかった大会がある。昨春の選抜と夏の７人制大会の覇者で３冠を