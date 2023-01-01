「どす黒いまでの孤独」（麻生太郎元首相）を味わう岸田文雄首相の相談役となる１人が「副総理」のはずだが、存在が見えない。首相が新型コロナウイルスに感染した夏には、京都新聞社の双方向型報道「読者に応える」に「なぜ副総理が出てこないのか」と疑問が寄せられていた。京都市出身で官邸を熟知する元内閣官房副長官の松井孝治・慶応大教授（６２）と副総理について考えた。【写真】「副総理」について説明する元内閣官房副
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