【AFP＝時事】モロッコ外務省は12月31日、新型コロナウイルスの感染者が急増している中国からの渡航者について、国籍を問わず1月3日から入国を禁止すると発表した。モロッコの対岸のスペインのほか、フランスや英国などは陰性証明を義務付けるにとどまっている。【翻訳編集】AFPBB News■関連記事・中国の習主席、コロナ対策に「希望の光」・中国、コロナ関連情報の「透明性」主張・WHO、中国へのコロナ水際対策強化に「理解」
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