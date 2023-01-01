お正月の風物詩である“箱根駅伝”こと『東京箱根間往復大学駅伝競走』。今年で99回目を迎える大会も、１月２日の往路と３日の復路で、熱き戦いが繰り広げられる。「前評判は駒沢大と青山学院大の２強対決です。10月の出雲駅伝、11月の全日本大学駅伝ともに大会新記録で優勝し、史上５校目の学生駅伝３冠制覇に王手の駒大が優勝候補の筆頭。前回の箱根駅伝で往復路を制し、総合新記録で完全優勝した青学大の原晋監督もまた、『相手
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