 Appleが2022年に廃番にした5つの製品を、Macworldが紹介しています。2022年に廃番になった5つの製品Appleは2022年に、Apple Watch Series 3、iPhone11、Apple TV HD、iPod touch、27インチiMacを廃番にしました。 Apple Watch Series 32017年9月に発表されたApple Watch Series 3は、2022年に廃番になりました。 実質的に後継モデルとなるApple Watch SE（第2世代）の販売価格はApple Watch Series 3よりも高くな