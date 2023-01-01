【モデルプレス＝2023/01/01】「星座×干支×血液型」で占う2023年の最強運勢ランキング。ここでは、1位から20位までに該当する主な芸能人の顔ぶれを紹介する。【写真】＜星座×干支×血液型＞2023年最強運勢ランキング発表！上位に入った芸能人は？堂々の第1位に輝いたのは、佐藤健、MAKO（マコ／NiziU）、下尾みう（AKB48）の3人。佐藤は、Netflix内で1位を獲得し、グローバルランキングでも3週連続でトップ10入りを果たしたオリ