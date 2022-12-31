２０２２年も多くのアニメ作品が放送された。記者もさまざまな作品を視聴したが、中でも印象深かったのは７月からＴＯＫＹＯＭＸなどで放送された「リコリス・リコイル」（リコリコ）だった。 【写真】二人の関係性の描写が好評「リコリス・リコイル」場面カット 作品は日本の平和を守る秘密組織「ＤＡ」のエージェント「リコリス」でありながら、表向きは普通の和カフェ「喫茶リコリコ」で働く錦木千束と井ノ上た
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