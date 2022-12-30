車で歩道に進入した80代男性の運転を止め、事故を防いだとして、福島県警南相馬署は21日、南相馬市の元タクシー運転手、高野栄さん（72）に感謝状を贈った。当時思い浮かべたのは、東京と福島市で起きた2件の高齢ドライバーによる事故だった。12日午前10時ごろ、南相馬市原町区旭町2丁目を歩いていた高野さんは、歩道を走行しようとする乗用車を見つけた。前方に車止めがあり、バックランプが何度か点滅。高野さんはすぐに、歩