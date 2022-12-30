「サッカーの王様」と呼ばれた元ブラジル代表のペレ（本名エドソン・アランテス・ド・ナシメント）さんが29日、死去した。82歳だった。がんの闘病中で、死因は多臓器不全だった。ペレさんはエースストライカーとして、ブラジル代表を3回のワールドカップ（W杯）優勝に導き、国際サッカー連盟（FIFA）により「20世紀最優秀選手」に選ばれた。ペレさんは昨年9月、大腸腫瘍（しゅよう）で手術を受けており、その後も入退院を繰り