日本代表MF堂安律(フライブルク)が28日に自身のインスタグラムを更新。自身初の著書をPRした。カタール・ワールドカップ(W杯)では初戦のドイツ代表戦、第3戦のスペイン代表戦と2試合で同点ゴールを決め、強豪撃破の立役者となった堂安。チームは惜しくもベスト8進出を逃したが、左利きのアタッカーは強烈なインパクトを残して大会を終えた。 1月のブンデスリーガ再開までしばし休息中の堂安は、来年3月20日に発売予定の自著「俺し