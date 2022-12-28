霜降り明星の粗品が２８日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。現在の借金事情について相関図を用いて説明した。ホワイトボードに自身を中心に放射上に貸し主が書いてある相関図を書いて説明した。「ほんまにお金がない」という粗品だが、「稼いでるくせに、金がないふりをするな。『ビジネス貧乏』とたまに変な言いがかりを受ける」と困惑顔。「稼いでる？当たり前やろ。稼いでないわけないやん」とさすがは売れっ子。しか