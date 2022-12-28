仕事を選ぶ際にさまざまな基準がありますが、欠かせないものの一つが年収ではないでしょうか。営業データベース『SalesNow DB』を運営する株式会社QuickWork（東京都渋谷区）は、このほど「新卒年収ランキングTOP30」を発表しました。その結果、新卒の年収が最も高い企業は「レイスバックオフィス株式会社」（720万円）だったそうです。【表】「新卒年収ランキング」TOP30をみる日本全国500万社以上の企業情報を網羅した日本最大級