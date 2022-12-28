長野市議会の寺沢さゆり議長は28日、子どもたちの遊び方や騒音への住民からの苦情をきっかけに廃止が決まった青木島遊園地（同市青木島町）をめぐり、個人の特定につながる情報を発信したことは不適切だったとして、小泉一真市議（56）を書面で厳重注意した。小泉市議は11月、この問題を取りあげた動画3本を動画サイトのユーチューブに投稿。子どもの遊び方に苦情を寄せた住民宅の特定につながる情報発信だと他の市議らから指