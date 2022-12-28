【AFP＝時事】香港当局は28日、日本政府に対し、中国本土での新型コロナウイルス感染者急増を受け発表された香港からの直行便に対する規制を撤回するよう求めた。中国でゼロコロナ政策が撤廃され、感染が急拡大しているのを受け、日本は今週、いち早く中国に限った渡航制限を導入した。対策では香港からの航空便は成田、羽田、関西、中部の4空港のみに限られる。制限は30日から適用される。香港の運輸省は28日、「観光シーズ
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