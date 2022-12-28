12月25日に幕を閉じた『全日本フィギュアスケート選手権2022』。同日には、2023年3月に行われる世界選手権の代表選手も発表されたが、宇野昌磨のある発言がネット上で物議を醸している。【写真】宇野昌磨と本田真凜、“交際匂わせ”の証拠画像『全日本フィギュアスケート選手権2022』男子シングルで優勝した宇野は、世界選手権代表の1人として選出。また、同大会3位の友野一希、5位の山本草太も選ばれたものの、2位の島田高志