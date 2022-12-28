27日のスワローズJr.戦でノーノーを達成したファイターズJr.の竹内樹生くん前日の快挙から一転、苦しい試合でも、レベルの高い投球を見せた。28日に行われた「12球団ジュニアトーナメント KONAMI CUP 2022」、神宮球場での予選2回戦。最速130キロを誇るファイターズジュニアの竹内樹生（たけうち・たつき）くんが先発マウンドに立った。前日のスワローズジュニア戦で大会史上初のノーヒットノーランを達成したが、この日は先頭打