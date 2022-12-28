日本サッカー協会は28日、都内のホテルで会見を開き、FIFAワールドカップ（Ｗ杯）カタール大会で日本代表をベスト16に導いた森保一監督（54）の続投を正式発表した。森保監督は会見で「責任の重さを感じ身の引き締まる思いでいます」とコメント。代表監督を続けようと考えたタイミングについては「W杯が終わってから意識し始めました」と明かした。続投を決めた理由については「悔しい思いをして終わったこと。日本人である