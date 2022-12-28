強烈な寒波に見舞われているアメリカで死者が増え続けています。停電も相次いでいて、ニューヨーク州知事は今回の寒波に「一生に一度の壮大な気象災害」だと言及しています。自然は、家を氷で覆いつくしました。アメリカ中西部の最北にあるウィスコンシン州ギルズロック。ここはミシガン湖に面していて、強風で打ち付けられた波しぶきなどが急速に凍り付き、辺りの建物すべて「氷の家」に変えてしまいました。こちらの建物はお