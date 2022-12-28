２８日のツイッターでは「タモリさん」というワードがトレンド入りした。これはタモリ（７７）が２８日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」に出演したから。豪華なコラボにネット民がただちに反応した。番組の最後には、黒柳が「来年はどんな年になりますかね？」と質問。するとタモリは「誰も予測できないですよね、これは」と少考した上で「新しい戦前になるんじゃないでしょうかね」と答えたのだ。現在ウクライナとロシア