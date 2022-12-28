平壌で開かれた「朝鮮少年団」の第9回大会＝27日（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】28日の北朝鮮メディアによると、同国の少年組織「朝鮮少年団」の第9回大会が26、27両日に平壌で開かれた。金正恩朝鮮労働党総書記は出席せず、参加者に送った27日付の書簡で「米国のやつらとその手先があなたたちの家庭を踏みつぶし希望を奪おうと虎視眈々と狙っている」として、米国と対決する意志を持つことを求めた。書簡では「少年団員は