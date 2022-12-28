俳優・小栗旬（40歳）が、12月27日に放送されたドキュメンタリー番組「グランドフィナーレ〜『鎌倉殿』の最後の一日〜」（NHK総合）に出演。大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の撮影終了直後に、感極まり涙を流して、スタッフに感謝の言葉を伝えるシーンがあった。12月18日に放送された大河ドラマ「鎌倉殿の13人」最終回当日、鎌倉で行われたトークイベントの様子が放送され、北条義時を演じた小栗旬、北条政子役の小池栄子、北条泰時役