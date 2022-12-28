北朝鮮の無人機が２６日、韓国領空を侵犯してソウル上空を飛行したことに関連し、韓国野党第一党・共に民主党の李在明（イ・ジェミョン）代表が「国家安全保障の責任を負う尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領の態度は深刻性を全く認識していないのではないのか。国内だけで力自慢をしているのではないかという考えになる」と述べた。李代表は２８日午前、光州（クァンジュ）広域市党で開かれた現場最高委員会会議で「国防安保態勢に大