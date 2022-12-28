岸田文雄首相は28日、共同通信などのインタビューに応じ、防衛費増額に伴う増税開始前に衆院解散・総選挙を実施する可能性に言及した。「開始前に選挙がある可能性はあり得る」と述べた。選挙日程は決めていないとも語った。