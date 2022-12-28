バラエティ番組『水曜日のダウンタウン』（TBS系）の、クロちゃん恋人探し企画「モンスターラブ」が、TVer見逃し配信で、史上最速200万再生を達成した。同企画から誕生したアイドルグループの「都内某所」（メンバーはミナ、ミク、リチ）は、12月15日にデビューシングル「クッキー」をリリースし、MVは公開10日で200万再生を記録するなど、人気ぶりをみせつけている。テイラー・スウィフト風の楽曲の評判は上々で、SNSでは、