◇G1・ホープフルS（2022年12月28日中山芝2000メートル）22年のJRA・G1を締めくくる一戦は14番人気の伏兵ドゥラエレーデ（牡＝池添学）が制し、2歳王者となった。2着にトップナイフ（牡＝昆）、3着にキングズレイン（牡＝手塚）が入り、3連単は246万6010円の大波乱となった。ドゥラエレーデは父ドゥラメンテ、母マルケッサ（母の父オルフェーヴル）の血統で通算5戦2勝。重賞は初勝利となった。騎乗したムルザバエフはJRA