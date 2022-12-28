「3COINS」各店では2023年1月1日から順次、2023年の福袋「HAPPY BOX」が販売されます（一部店舗・オンラインストアは除く）。330円または550円中身は一例福袋は、カテゴリ別に全7種類を用意。昨年に引き続きボックスタイプで展開されます。・「インテリア」（550円）・「キッチン」（550円）・「キッズ」（550円）・「カラーネイル」（330円）・「アクセサリー（ピアス／イヤリング／ヘアアクセ）」（各330円）インテリア、キッチ
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