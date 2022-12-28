食楽web ●調査内容：『ミスタードーナツ』の期間限定・第二弾『大人のポン・デ・ショコラ』＆第一弾『コク深ポン・デ・ショコラ』を調査。大人に刺さる理由を考えてみた ハイクオリティなドーナツと充実の点心メニューが評判の人気ドーナツチェーン『ミスタードーナツ』では、ただ今期間限定バージョンの新作「ポン・デ・ショコラ」を販売中です。 お店の定番メニ