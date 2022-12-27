埼玉県飯能市の住宅で男女3人が殺害された事件で、犠牲になったのは、米国籍のビショップ・ウィリアム・ロス・ジュニアさん（69）と妻の森田泉さん（68）、夫妻の長女の森田ソフィアナ恵さん（32）＝東京都渋谷区神宮前1＝と分かった。【どんな住宅地？現場付近の空撮写真】◇森田ソフィアナ恵さんが勤務していた会社は27日、「ソフィアナさんの訃報に接し、社員一同とても驚き、大きなショックを受けています。ソフィ
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