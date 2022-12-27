愛知県愛西（あいさい）市の医療事故調査委員会が２９日に開かれるのを前に、飯岡綾乃さんの夫、英治さん（４５）が２７日、産経新聞の取材に応じた。「どうしてこんな結果に」。行政への不信感を募らせる一方、悲劇を繰り返さないためにも「調査委には責任の所在を明らかにしてほしい」と求める。最愛の妻はなぜ死ななければならなかったのか。調査の結果次第で愛西市への提訴も検討している。英治さんの強い不信感は愛西市の対応