公正取引委員会は27日、原材料費などで下請け企業のコストが増えたにもかかわらず、適切に価格交渉をしなかったとして、デンソーや佐川急便、JA全農など13の企業や団体の名前を公表した。コスト上昇分を適切に取引価格に反映しなければ独禁法違反（優越的地位の乱用）にあたる恐れがあると指摘し、改善を求めている。企業名の公表は独禁法に基づいた措置だが、過去30年間行われなかった「踏み込んだ対応」（公取委幹部）だ。岸