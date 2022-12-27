ゼロコロナ政策の抜本的な緩和を発表した中国。しかし死者は急増しているとみられ、火葬の順番を巡っていわゆる「ダフ屋」が現れるなど今、混乱が広がっています。激しいもみ合いが起きています。場所は中国・広州市の火葬場。一体、何でもめているのでしょうか。中国では死者が急増し、各地の火葬場は大混雑になっています。そんななか、葬儀場の警備員が火葬の順番待ちの券を売る“ダフ屋行為”をしたとして遺族の怒りを買