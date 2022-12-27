女優、田中道子（３３）が一級建築士試験に合格したことが分かった。２７日、所属事務所の公式サイトで発表した。公式サイトでは「田中道子が令和４年度の一級建築士試験を受験。７月２４日の学科試験に９月６日合格、１０月９日に実施されました設計製図の試験を受験し、１２月２６日の発表におきまして合格致しました」と報告。田中も「令和４年一級建築士試験に合格したことをご報告致します。学生の頃から、いつかは…と夢見た