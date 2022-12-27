無免許で車を運転したとして、勝浦署は27日、勝浦市墨名、プロゴルファー、直川純一容疑者（60）を道路交通法違反（無免許運転）容疑で逮捕した。容疑を認めている。返納したけど…高齢者の事故、無免許運転相次ぐ逮捕容疑は27日午前9時50分ごろ、同市出水の市道を無免許で運転したとしている。同署によると、直川容疑者は市道沿いの駐車場から反対側の薬局駐車場に進入しようとして歩道の縁石にバンパーをこする物損事故を