堺市教育委員会は２７日、事務職員による徴収金の横領を見過ごしたとして、市立小学校の男性校長（６５）のほか、前の男性教頭（６２）と現在の男性教頭（４５）の３人を同日付で減給１０分の１（３カ月）の懲戒処分にしたと発表した。市教委によると、令和２年４月から４年１０月にかけ、男性事務職員＝懲戒免職処分＝が学校徴収金の口座から現金を横領。校長と教頭らは徴収金の引き出しをチェックする事務手続きを怠っていたとし