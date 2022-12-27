キャラクター玩具・雑貨メーカーである株式会社JAMは12月27日、株式会社ポケモンとコラボしたピカチュウのBluetoothスピーカー「POKÉMON BLUETOOTH SPEAKER」（ポケモン ブルートゥーススピーカー）の予約をJAM STOREで開始した。価格は税込で8250円となっており、2023年2月中旬より出荷予定だ。（画像はPOKEMON BLUETOOTH SPEAKER - JAM STOREより）予約受付を開始した「ポケモン ブルートゥーススピーカー」はウーフ