埼玉県​飯能​市で家族3人が殺害された事件。警察は、ビショップ・ウィリアム・ロス・ジュニアさん（69）さんとともに現場の自宅で死亡が確認された、妻の森田泉さん（68）と、娘の森田ソフィアナ恵さん（32）の死因について、解剖の結果、それぞれ首を傷つけられたことによる◇出血性ショックと◇失血と判明したと発表しました。2人の殺害についても今後、斉藤容疑者の関与を調べるものとみられます。