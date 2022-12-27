神奈川県茅ケ崎市中海岸3の会社員、四方洋行さん（55）が自宅で刺殺された事件は27日、発生から1週間を迎えた。捜査関係者や裁判記録によると、殺人容疑で県警に逮捕された職業不詳の高井靖弘容疑者（50）が、四方さん所有のマンションの家賃を滞納し、裁判で立ち退きを命じられていた。高井容疑者が四方さんへの恨みを募らせていた可能性があり、県警が事件との関連を調べている。逮捕の50歳、被害者宅のカメラに姿容疑認める