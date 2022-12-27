宝塚歌劇団に所属する演出家の原田諒氏（41）が、演出助手に対してセクハラ行為を行い、公演中に担当していた演出を外れ、親会社の阪急電鉄に異動していたことが「週刊文春」の取材でわかった。【画像】「裸で寝るの好きやねん、一緒に裸で寝よ」「泊まったら、君のことを犯してしまうと思う」などセクハラ発言を繰り返したと言われる原田氏演出助手が原田氏からのセクハラを劇団に告発原田氏は2003年に宝塚に入団。2010年に演