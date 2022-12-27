静岡県内の最高齢者・古屋かほるさんが亡くなっていたことがわかりました。114歳でした。 静岡県によりますと、静岡県伊豆の国市に住む古屋さんは今月25日午前10時に、老衰で亡くなったということです。古屋さんは４年前から静岡県内の最高齢者になっていました。 古屋さんの死去に伴い、静岡県内の最高齢者は小山町に住む臼井ますさん112歳になるということです。 114歳静岡県内最高齢者が死去