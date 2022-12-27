27日午前2時半ごろ、和歌山県海南市下津町塩津の国道42号でトラックが横転。その後の復旧作業中に荷台のパネルが外れ、ミカン約10トンが道路に散乱し、付近が約6時間にわたり通行できなくなった。【あらら…道路に散乱したミカン】海南署によると、トラックは有田市から紀の川市へミカンを運ぶ途中で、縁石に乗り上げた可能性があるという。運転手の50代男性は唇を切る軽いけがをした。現場は片側1車線の直線で、トンネルの